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В Алтайском крае могут увеличить время продажи алкоголя

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В Алтайском крае могут увеличить время продажи алкоголя

Алкоголь. Магазин Фото: pixabay.com

Сейчас в Алтайском крае алкоголь можно купить в период времени с 9.00 до 21.00. Однако этот промежуток предлагают увеличить на час или два

Депутаты АКЗС на ближайшей сессии рассмотрят законопроект об увеличении времени продажи алкоголя в обычных магазинах. Об этом сообщил депутат АКЗС, коммунист Антон Арцибашев в своем Telegram-канале.

В настоящее время в Алтайском крае продажа алкоголя осуществляется до 21.00. По словам Арцибашева, парламентарии обсудят увеличение времени продажи алкоголя до 22.00 или до 23.00.

“Есть как плюсы, так и минусы этой инициативы. С одной стороны, увеличивается конкуренция, вытесняется крепкий алкоголь из наливаек, в сельской местности магазины станут чувствовать себя увереннее. С другой стороны, увеличивается доступность алкоголя, в том числе “дешевого”, что может привести к увеличению потребления и росту преступлений на почве опьянения в вечерний период”, – отметил депутат.

Напомним, что ограничение, которое предусматривает продажу алкоголя с 9.00 до 21.00, ввели в Алтайском крае в феврале 2012 года.

Взято отсюда

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