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В Алтайском крае может появиться ветеринарный кластер

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Корова Фото: unsplash.com

Строительство здания для государственной ветеринарной службы возможно только на средства краевого бюджета, так как специальной федеральной программы для этого нет

В Алтайском крае разработали проектно-сметную документацию по строительству здания для государственной ветеринарной службы региона. Об этом на заседании краевого правительства 20 октября заявил губернатор Виктор Томенко.

Обсуждая эпизоотическую ситуацию по болезням животных и положение дел в ветеринарной сфере, глава региона акцентировал внимание на обеспеченность кадрами, заработную плату специалистов, а также на строительство здания для государственной ветслужбы.

Сейчас, по словам Томенко, документация для его возведения проходит государственную экспертизу. Строительство здания позволит создать в Алтайском крае ветеринарный кластер, в котором разместят ветеринарную лабораторию, краевой ветеринарный центр и управление ветеринарии Алтайского края.

“В 2019 году мы начали разговор о необходимости строительства центра. Специальной федеральной программы нет, и мы можем рассчитывать только на собственные деньги, чтобы включить объект в краевую адресную инвестиционную программу. Пока идем по плану. Надо получить проект, пройти экспертизу, потом будем искать возможности создания этого объекта”, – заявил губернатор.

Ранее “Толк” писал, что алтайские пчеловоды проиграли суд против фермеров из-за химобработки полей.

Источник

город горняк
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