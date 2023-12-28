В Алтайском крае мужчина едва не погиб под колесами электровоза

Пешеход получил травмы и был госпитализирован

В Алтайском крае на ст. Световская едва не произошла трагедия. Электровоз чуть не сбил мужчину, сообщает “В курсе 22”.

Установлено, что 44-летний мужчина переходил железнодорожные пути, по которым в это время двигался поезд. Машинист применил экстренное торможение, однако столкновения избежать не удалось.

Пешеход получил различные травмы и был доставлен в медицинское учреждение.

Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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Взято отсюда