реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Ведущая праздников в Горняке

В Алтайском крае мужчина со своим аккумулятором хотел угнать чужой автомобиль

Станьте ближе! Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

В Алтайском крае мужчина со своим аккумулятором хотел угнать чужой автомобиль

Злоумышленника задержали, ведется разбирательство

В Рубцовске полицейские задержали злоумышленника, который хотел угнать автомобиль, сообщает ГУ МВД России по Алтайскому краю.

В полицию поступило сообщение от 55-летнего местного жителя об угоне ВАЗ-2106. Мужчина пояснил, что  кто-то пытался угнать его автомобиль, который был припаркован возле его дома без аккумулятора.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейским, буквально по горячим следам, удалось задержать подозреваемого. Им оказался 19-летний молодой человек.

Он пояснил, что принес свой аккумулятор, установил его на транспортное средство и хотел завести, чтобы прокатится по ночному Рубцовску, однако, сделать ему это не удалось

По данному факту в полиции возбудили уголовное дело по статье 166 УК РФ (Угон). Ведется разбирательство.

погода на 14 дней , погода волгоград ,

Взято отсюда

горняк22 телеграм
Духовная школа молитвенно встретила престольный праздник домового семинарского храма

Духовная школа молитвенно встретила престольный праздник домового семинарского храма

День Иверской иконы Божьей Матери празднуется несколько раз в году.…

Узнать больше
80 лет: Алтайский архитектурно-строительный колледж готовится к юбилею

80 лет: Алтайский архитектурно-строительный колледж готовится к юбилею

В этом году Алтайскому архитектурно-строительному колледжу, преемнику Профессионального училища №16…

Узнать больше
Какие тайны расследует группа аналитиков в третьем сезоне сериала “Шифр”

Какие тайны расследует группа аналитиков в третьем сезоне сериала “Шифр”

Третий сезон «Шифра», долгожданного продолжения истории четырех фронтовичек, аналитиков спецотдела…

Узнать больше
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp