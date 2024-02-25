В Алтайском крае мужчина со своим аккумулятором хотел угнать чужой автомобиль

Злоумышленника задержали, ведется разбирательство

В Рубцовске полицейские задержали злоумышленника, который хотел угнать автомобиль, сообщает ГУ МВД России по Алтайскому краю.

В полицию поступило сообщение от 55-летнего местного жителя об угоне ВАЗ-2106. Мужчина пояснил, что кто-то пытался угнать его автомобиль, который был припаркован возле его дома без аккумулятора.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейским, буквально по горячим следам, удалось задержать подозреваемого. Им оказался 19-летний молодой человек.

Он пояснил, что принес свой аккумулятор, установил его на транспортное средство и хотел завести, чтобы прокатится по ночному Рубцовску, однако, сделать ему это не удалось

По данному факту в полиции возбудили уголовное дело по статье 166 УК РФ (Угон). Ведется разбирательство.

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Взято отсюда