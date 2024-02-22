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В Алтайском крае мужчина уехал на заработки и бесследно пропал

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В Алтайском крае мужчина уехал на заработки и бесследно пропал

Поиски пропавшего человека Фото: "ЛизаАлерт"

Житель края уехал на заработки и исчез. Всех, кто владеет информацией о пропавшем мужчине, просят позвонить по указанному в ориентировке номеру телефона

В Смоленском районе разыскивают пропавшего 49-летнего Сергея Клейна, говорится в ориентировке волонтерского отряда “СпасАлтай22”.

Известно, что 12 февраля мужчина уехал из села Александровка в село Смоленское на заработки и до сих пор о нем ничего неизвестно.

  • Приметы: рост 175 см, худощавое телосложение, глаза карие, волосы темные кучерявые короткие.
  • Особые приметы: обморожение пальца кисти с потерей дееспособности.
  • Был одет: куртка, штаны, шапка вязаная черная, сапоги рабочие резиновые.

В Алтайском крае мужчина уехал на заработки и бесследно пропал

Пропал Сергей Клейн Фото: “СпасАлтай22”

Ранее в Горно-Алтайске разыскивали 15-летнего подростка, который решил уйти из дома после ссоры.

Взято отсюда

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