В Алтайском крае на 2 и 3 января передали мокрый снег, метели и гололёд

МЧС по Алтайскому краю просит воздержаться от дальних поездок

Как сообщают в ГУ МЧС России по Алтайскому краю, со ссылкой на данные от синоптиков, в Алтайском крае во второй половине дня 2 января и сутки 3 января 2024 года ожидаются осадки в виде мокрого снега, местами сильные, переходящие в снег, отложение мокрого снега, гололёдные явления, метели, усиление ветра до 18-23 м/с.

Возможно резкое похолодание!

Усиление ветра прогнозируется в Бийском, Змеиногорском, Зональном, Краснощековском, Поспелихинском, Солонешенском, Усть-Калманском, Усть-Пристанском, Целинном и Чарышском районах.

Похолодание ожидается 3 января по западу до -25гр. При осадках, ухудшающих видимость, следует при движении на автомобиле уменьшить скорость движения до 10-20 километров в час, ехать при ближнем свете фар или с «противотуманками», не допускать запотевания лобового стекла, внимательно следить за дорогой. Не следует приближаться слишком близко к едущему впереди автомобилю или ориентироваться на него при выборе траектории движения (его водитель может ошибиться и съехать в кювет, увлекая вас за собой), останавливаться на проезжей части, двигаться слишком близко к осевой линии дороги.

Если возникает угроза вашей жизни или вы стали свидетелем происшествия, в результате которого может пострадать человек, звоните по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России 101.

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Взято отсюда