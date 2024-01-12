В Алтайском крае на 7,5% увеличился размер страховой пенсии

Пенсии проиндексировали 620 тысячам жителей Алтайского края

В Алтайском крае с 1 января 2024 года проиндексировали страховые пенсии. Таким образом, в регионе средний размер страховой пенсии по старости у неработающих пенсионеров увеличился до 20 570 руб. – на 1432 руб. больше, чем в прошлом году, сообщает “Катунь 24” со ссылкой на краевой Соцфонд России.

Всего жителей в крае, которые получают страховые пенсии, 620 тыс. человек, из которых 573 тыс. получают пенсии по старости.

Напомним, что в 2024 году пенсионный возраст для женщин составляет 58 лет, 63 года для мужчин, однако, чтобы получить выплату, необходимо иметь не менее 28,2 пенсионного коэффициента и 15 лет стажа.

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Взято отсюда