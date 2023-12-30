Жилой комплекс можно использовать для ведения бизнеса или разместиться в нем большой семьей. Объект расположен на берегу водоема

В Бийском районе продают комплекс с коттеджем, баней и рестораном. Объявление размещено на сайте “Авито”. Стоимость объекта – 34 млн рублей.

Жилой кoмплeкс включaет в себя жилой дом с баней, гараж, двухэтажный ресторан, гостевой дом на четыре номера, дом для персонала и еще один гостевой дом без отделки.

Площадь земельного участка составляет 4252 кв.м.

С одной стороны комплекса расположено искусственное озеро – свой пляж, оборудованный всем необходимым, с другой стороны – приток р. Катунь, где можно организовать пикник.

Ранее стало известно, что в Барнауле за 37 млн рублей продают “четырешку” с “атмосферой уюта”. Продавец отмечает, что в квартире выполнен дизайнерский ремонт с качеcтвенными иностранными материалами.

Взято отсюда