Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

В Алтайском крае на берегу озера продают коттедж с фонтаном и рестораном

Подписывайся на ГОРНЯК22!

Жилой комплекс можно использовать для ведения бизнеса или разместиться в нем большой семьей. Объект расположен на берегу водоема

В Бийском районе продают комплекс с коттеджем, баней и рестораном. Объявление размещено на сайте “Авито”. Стоимость объекта – 34 млн рублей.

Жилой кoмплeкс включaет в себя жилой дом с баней, гараж, двухэтажный ресторан, гостевой дом на четыре номера, дом для персонала и еще один гостевой дом без отделки.

Площадь земельного участка составляет 4252 кв.м.

С одной стороны комплекса расположено искусственное озеро – свой пляж, оборудованный всем необходимым, с другой стороны – приток р. Катунь, где можно организовать пикник.

Ранее стало известно, что в Барнауле за 37 млн рублей продают “четырешку” с “атмосферой уюта”. Продавец отмечает, что в квартире выполнен дизайнерский ремонт с качеcтвенными иностранными материалами.

Взято отсюда

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Новости Алтай

В Барнауле продолжается работа по профилактике пожаров

30.12.2023

 Образование

Как в Барнауле уехать с ночной рождественской службы

30.12.2023

 Образование

В Барнауле следователи начали проверку в отношении персонала частного детсада «Кнопочки»

30.12.2023

 Новости Алтай

С Новым годом! Видеопоздравление Ирины Акимовой, председателя Крайизбиркома

30.12.2023

 Новости Алтай

Настроение – нашЛось! Как в Лосихе встречают год Лося по славянскому календарю

30.12.2023

 Новости Алтай

Где можно встретиться с живым драконом и стоит ли дарить его на Новый год

30.12.2023

 Новости Алтай

По югу Западной Сибири пройдёт холодный фронт

30.12.2023

 Новости Алтай

В Барнауле прошла «Крайкомовская елка»

30.12.2023

 Новости Алтай

Накануне Нового года журналисты «Алтайской правды» побывали в Барнаульском центре помощи детям

30.12.2023

Безформата
нгс
риановости
газетару
коммерсантъ
толк
Алтапресс
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix