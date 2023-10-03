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В Алтайском крае на четыре часа перекроют трассу из-за военных колонн

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Дорога. Трасса Фото: unsplash.com

Участок трассы для всех видов транспорта закроют в понедельник на четыре часа. Водителей просят отнестись к ограничениям с пониманием

2 октября в Алтайском крае перекроют один из участков Чуйского тракта в связи с движением военных колонн, предупредили в региональной Госавтоинспекции.

С 4.00 до 8.00 будет ограничено движение для всех видов транспорта по маршруту Баюновские Ключи – а/д Р-256 Чуйский тракт – ЗАТО Сибирский.

Госавтоинспекция призывает участников дорожного движения с пониманием отнестись к затрудненной дорожной обстановке.

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