Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

В Алтайском крае на дорогах установили почти 50 камер фотовидеофиксации

Подписывайся на ГОРНЯК22!

В Алтайском крае на дорогах установили почти 50 камер фотовидеофиксации

Камеры установлены в местах концентрации ДТП и потенциально аварийных участках

В 2023 году для усиления контроля за соблюдением скоростного режима на дорогах Алтайского края, имеющих наибольший трафик движения и высокую нагрузку, было установлено 47 камер фотовидеофиксации, сообщает “Министерство транспорта Алтайского края”.

По поручению Виктора Томенко, губернатора Алтайского края, на их приобретение было выделено почти 284 млн руб.

Антон Воронов, министр транспорта Алтайского края пояснил, что комплексы установлены именно в местах концентрации ДТП и потенциально аварийных участках. По его мнению, это один из факторов, влияющих на улучшение дорожной ситуации.

Отметим, что в целом, на региональных и федеральных дорогах, расположенных в Алтайском крае, действует более 150 комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД и работают три патрульных автомобиля с установленными мобильными комплексами, также организовано 48 рубежей контроля за дорожным движением.

погода гисметео , погода волгоград ,

Взято отсюда

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Происшествия

В Бийске 14-летний подросток получил тяжелую травму, катаясь на снегокате в лесопарке

29.12.2023

 Происшествия

Перенесший инфаркт Боярский обследуется в больнице в Петербурге

29.12.2023

 Происшествия

Блиновская оспорила требование ФНС о выплате более 1,4 млрд рублей налогов

29.12.2023

 Происшествия

Ремонтная бригада устранила дефект теплосети в Барнауле

29.12.2023

 Происшествия

Такой день. Алтайский депутат на выборах президента и розыск за летальный наезд

29.12.2023

 Происшествия

В Бийске при катании на снегокате пострадал подросток

29.12.2023

 Происшествия

Жительница Барнаула поблагодарила доброжелательного кондуктора троллейбуса

29.12.2023

 Происшествия

В Барнауле очищают улицы после снегопада

29.12.2023

 Происшествия

Снегодождь пойдет в алтайском крае 29 декабря

29.12.2023

Безформата
нгс
риановости
газетару
коммерсантъ
толк
Алтапресс
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix