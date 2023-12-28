В Алтайском крае на дорогах установили почти 50 камер фотовидеофиксации

Камеры установлены в местах концентрации ДТП и потенциально аварийных участках

В 2023 году для усиления контроля за соблюдением скоростного режима на дорогах Алтайского края, имеющих наибольший трафик движения и высокую нагрузку, было установлено 47 камер фотовидеофиксации, сообщает “Министерство транспорта Алтайского края”.

По поручению Виктора Томенко, губернатора Алтайского края, на их приобретение было выделено почти 284 млн руб.

Антон Воронов, министр транспорта Алтайского края пояснил, что комплексы установлены именно в местах концентрации ДТП и потенциально аварийных участках. По его мнению, это один из факторов, влияющих на улучшение дорожной ситуации.

Отметим, что в целом, на региональных и федеральных дорогах, расположенных в Алтайском крае, действует более 150 комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД и работают три патрульных автомобиля с установленными мобильными комплексами, также организовано 48 рубежей контроля за дорожным движением.

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