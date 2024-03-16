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В Алтайском крае на избирательном участке проголосовал 100-летний ветеран ВОВ

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В Алтайском крае на избирательном участке проголосовал 100-летний ветеран ВОВ

Алексей Евлампиевич Борков Фото: t.me/svetoct

Выборы президента РФ проходят с 15 по 17 марта. Всего правом голоса в Алтайском крае обладают 1,8 млн избирателей. В регионе открыт 1701 избирательный участок

В Алтайском крае 100-летний ветеран Великой Отечественной войны
Алексей Евлампиевич Борков сам пришел на избирательный участок, сообщили в правительстве края.

В прошлом году житель Мамонтова отметил 100-летний юбилей. На выборы он всегда ходит самостоятельно. Этот год не стал исключением.

К тем, кто самостоятельно не может добраться до участка, приезжают сотрудники избиркома на дом, как например, к 95-летнему ветерану Алексею Гавриловичу Рогову в Косихе.

Взято отсюда

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