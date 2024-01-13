В Алтайском крае на издание произведений авторов выделено 1,5 млн. руб.

Заявки для участия в конкурсе будут принимать с 16 января до 15 февраля 2024 года

В Алтайском крае с 16 января начинается прием заявок на краевой издательский конкурс. На издание произведений талантливых алтайских авторов в 2024 году из краевого бюджета направлено 1,5 млн. руб., сообщает Министерство культуры Алтайского края.

По итогам конкурса комиссия определит лучшие произведения в 6 номинациях:

художественная проза,

поэзия,

публицистика,

литература для детей и юношества,

краеведение,

первая книга.

Отметим, что заявки на участие в конкурсе могут подаваться: авторами произведений (правообладателями в отношении произведений умерших авторов), писательскими общественными организациями, государственными, муниципальными учреждениями культуры и образовательными организациями.

Подробная информация о конкурсной документации размещена на сайте Минкультуры региона в разделе “Конкурсы и гранты”.

Срок приема заявок – с 16 января до 15 февраля 2024 года.

Итоги конкурса будут подведены до 25 апреля 2024 года.

Документы предоставляются в Министерство культуры Алтайского края по адресу: 656049, г. Барнаул, пр. Ленина, 41. Справки по телефону (3852) 506-267.

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Взято отсюда