Медики сообщили о трех пострадавших

Сегодня, 4 января, на трассе Бийск — Барнаул легковушка столкнулась с грузовиком. Об этом пишет телеграм-канал «News.Алтай». Авария произошла в Зональном районе, на повороте в село Плешково. На этом же месте в 2005 году случилась автокатастрофа, в которой погиб Михаил Евдокимов. Охранник губернатора и водитель «Мерседеса» также скончались. Выжила только супруга Михаила Евдокимова Галина.

На снимках, которые в телеграм-канале опубликовали очевидцы, видно, что «Тойота» смялась о грузовик. На месте работали медики, сотрудники МЧС и ДПС. Вскоре в группе Бийской станции скорой помощи во «ВКонтакте» написали, что в аварии пострадали три человека.

— Пострадавшим оказана медицинская помощь. Два человека в тяжелом и один в состоянии средней степени тяжести доставлены в больницу, — говорится в посте.

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05.01.2024