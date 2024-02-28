В Алтайском крае на модернизацию ЖКХ в 2024 году направят 6,6 млрд рублей

В Алтайском крае продолжается работа по улучшению системы ЖКХ. В 2024 году на эти цели направят 6,6 млрд рублей, что на 1 млрд больше, чем годом ранее.

Средства выделят не только из краевого бюджета, но и из федерального. Часть из них пойдет на реализацию масштабной программы по модернизации коммунальной инфраструктуры, которая стартовала в 2023 году.

Особое внимание уделят обновлению сельских сетей. В прошлом году в рамках программы пробурили 66 новых водозаборных скважин, построили 11 новых модульных котельных.

В 2024 году планируется построить еще 19 новых котельных в 57 населенных пунктах, в том числе в Славгороде, Бийском, Крутихинском, Смоленском, Кытмановском, Целинном, Угловском и Алтайском районах.

Отдельное внимание уделят замене ветхих сетей тепло- и водоснабжения, ремонту котельных и очистных сооружений.

По словам губернатора Алтайского края Виктора Томенко, улучшение работы системы ЖКХ — одна из ключевых задач для региональных и муниципальных властей.

«За последние пять лет мы достигли заметных результатов: в разы снизилось количество аварий, повысилась надежность тепло- и водоснабжения», – отметил глава региона.

Он подчеркнул, что работа по модернизации ЖКХ будет продолжена.

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