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В Алтайском крае на несколько часов из-за военных перекроют трассу

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В Алтайском крае на несколько часов из-за военных перекроют трассу

Военные. Колонна Фото: mil.ru

Проезд для всех видов транспорта временно перекроют на Чуйском тракте в районе Полковниково. Планируется движение военных колонн

Вечером 22 января в Алтайском крае перекроют часть Чуйского тракта из-за проезда военной техники, напомнили в Госавтоинспекции региона.

Движение закроют с 19.30 до 21.30 для всех видов транспорта по маршруту Контошино – а/д Р-256 “Чуйский тракт” – Полковниково.

Госавтоинспекция призывает водителей с пониманием отнестись к вводимым ограничениям.

В конце 2023 года сообщалось, что в Алтайском крае “Ярсы” вывели на маршруты боевого патрулирования.

Взято отсюда

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