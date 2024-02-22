В Алтайском крае на региональной трассе появились культурные остановки

В дальнейшем дорожники планируют продолжить обновление остановок

На туристическом маршруте Алтайского края появились культурные остановки. Новые остановочные павильоны установили на региональной дороге Алтайское-Ая-Бирюзовая Катунь в Алтайском районе, сообщает минтранс.

Современная конструкция привлекает внимание не только своим видом, но и культурным оформлением. Так, в ожидании транспорта пассажиры могут познакомиться с творчеством нашего известного земляка-писателя Василия Шукшина. Одну из стен павильона украшает отрывок из его произведения “Любавины”.

Отметим, что первые такие три остановки расположены в с. Ая и Верх-Ая, где проходят межрегиональные и региональные маршруты. Две из них были установлены в ходе реконструкции участка дороги Алтайское-Ая-Бирюзовая Катунь в прошлом году. Еще один павильон заменили специалисты Юго-Восточного ДСУ в рамках содержания региональной трассы. При этом в дальнейшем они планируют продолжить обновление таких остановок.

погода на сегодня , погода дней точный прогноз ,

Взято отсюда