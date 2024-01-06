В Алтайском крае на Рождество пройдут ралли-трофи

7 января в барнаульском поселке Бельмесёво пройдут ралли-трофи. Участникам предстоит пройти расстояние на внедорожниках.

Как отмечают организаторы, стартовать будут команды из двух любых полноприводных авто. Ожидается больше 30 точек. Их нужно будет найти по навигатору и сориентироваться на местности в условиях снега.

Программа мероприятия:

Сбор участников в 9:00

Старт в 10:00

Финиш в 16:00

На финише всех участников будет ждать горячий обед. Записаться для участия можно по телефону: 8-983-170-20-23.

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Взято отсюда.

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