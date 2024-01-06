В Алтайском крае на Рождество пройдут ралли-трофи

7 января в барнаульском поселке Бельмесёво пройдут ралли-трофи. Участникам предстоит пройти расстояние на внедорожниках.
Как отмечают организаторы, стартовать будут команды из двух любых полноприводных авто. Ожидается больше 30 точек. Их нужно будет найти по навигатору и сориентироваться на местности в условиях снега.
Программа мероприятия:
На финише всех участников будет ждать горячий обед. Записаться для участия можно по телефону: 8-983-170-20-23.
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Взято отсюда.
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