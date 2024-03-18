В Алтайском крае на трассе иномарка столкнулась с фурой

Несмотря на серьезные повреждения легкового автомобиля, пострадавших в ДТП нет

В Алтайском крае на трассе Змеиногорск – Рубцовск легковой автомобиль столкнулся с фурой, сообщает «Толк» со ссылкой на краевую Госавтоинспецию.

По данным ведомства, ДТП случилось 17 марта около 15.30 на 32 км автодороги К-03. 28-летний водитель за рулем Toyota Vista выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с грузовиком Scania под управлением 36-летнего мужчины.

От удара легковой автомобиль сильно смяло. Несмотря на это, пострадавших в ДТП нет.

– В результате ДТП пострадавших нет. Повреждения получили только транспортные средства, – пояснили в Госавтоинспекции Алтайского края.

В тот же день,17 марта, в Немецком национальном районе Алтайского края перевернулся рейсовый автобус. Пострадали семь человек.

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Взято отсюда