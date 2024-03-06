В Алтайском крае на трассе насмерть сбили пешехода

Пешеход скончался на месте происшествия до приезда скорой помощи

В Алтайском крае поздно вечером насмерть сбили пешехода. Трагедия произошла на 128 км автодороги “Поспелиха – Новичиха – Волчиха”, сообщает “В курсе 22 Барнаул”.

5 марта 36-летний водитель мужчина передвигался на автомобиле “Лада Гранта” по автодороге К-20 и совершил наезд на пешехода. От полученных травм пешеход скончался на месте аварии до приезда скорой медицинской помощи.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов. Они выясняют все обстоятельства произошедшего, в том числе данные погибшего.

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Взято отсюда