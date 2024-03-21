В Алтайском крае на трассе произошла жуткая авария, есть погибшие

Подробности смертельной аварии устанавливаются

20 марта в Барнауле в районе “Трассы здоровья” произошло смертельное ДТП с участием двух иномарок, сообщает Госавтоинспекция Алтайского края.

ДТП. Фото: скриншот из видео “Госавтоинспекция Алтайского края”

Предварительно установлено, что вечером в 19:10 часов на 1,8 км объездной дороги “Ленточный Бор” произошло ДТП – столкновение транспортных средств, в результате которого погибли два человека. 46-летний водитель автомобиля Nissan от от полученных травм скончался на месте аварии, а 29-летняя женщина-пассажир JAC скончалась в автомобиле скорой помощи.

Причины и обстоятельства произошедшего выясняются.

Начальник ГУ МВД России по Алтайскому краю генерал лейтенант полиции Андрей Подолян взял проведение проверки по факту ДТП под личный контроль.

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Взято отсюда