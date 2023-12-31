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В Алтайском крае на трассе произошло серьезное лобовое ДТП

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Судя по кадрам с места происшествия, удар был большой силы — у обоих автомобилей раскурочены передние части. Все обстоятельства выясняются

31 декабря в Алтайском крае на трассе Белоярск — Заринск в районе поселка Смирново произошло серьезное ДТП, сообщили очевидцы в Telegram-канале Barnaul 22.

Столкнулись Toyota Ipsum и микроавтобус маршрута Барнаул — Заринск. На месте работают сотрудники ДПС. У обеих машин серьезные повреждения.

По данным ГУ МВД по Алтайскому краю, легковушка выехала на встречную полосу и столкнулась с “газелью”. Водитель Toyota погиб на месте.

Пострадали четыре человека, сообщили в краевой прокуратуре. Глава ведомства Антон Герман поручил провести проверку по факту ДТП.

Ранее в Павловском районе минивэн насмерть сбил женщину-пешехода.

Взято отсюда

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