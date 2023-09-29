В Алтайском крае на трассе произошло смертельное ДТП

ДТП в Алтайском крае Фото: Инцидент Барнаул

Иномарка вылетела на встречку и столкнулась с другим автомобилем. В аварии погиб один человек, еще трое получили травмы

28 сентября в 21.30 на 43 км автодороги “Барнаул – Рубцовск – граница с Республикой Казахстан” в Калманском районе произошло жесткое ДТП – столкнулись две иномарки, сообщили в Госавтоинспекции по краю.

Предварительно известно, что 36-летний водитель Toyota Corona при движении со стороны Барнаула в направлении Алейска при обгоне выехал на встречку и столкнулся с автомобилем Toyota Corolla.

В результате ДТП 38-летний пассажир Toyota Corona скончался на месте. Водитель и 17-летний пассажир госпитализированы в горбольницу №1 Барнаула. Туда же отправили водителя Toyota Corolla.

Сотрудники Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства произошедшего. По данному факту ДТП назначено проведение проверки.

Ранее сообщалось, что водитель минивэна погиб в ДТП с переворотом в Алтайском крае.

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