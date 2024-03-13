В Алтайском крае на трассе спасатели помогли шестерым гражданам Казахстана

Граждане Казахстана ехали в микроавтобусе, водитель которого не справился с управлением и допустил съезд в кювет

В Кулундинском районе Алтайского края на трассе А-321 работники ГУ МЧС России по Алтайскому краю помогли гражданам Казахстана, съехавшим в микроавтобусе в кювет, сообщает ведомство.

Так, водитель микроавтобуса в районе Кулунды не справился с управлением и допустил съезд в кювет. В автомобиле находилось шесть человек.

Спасатели вернули автомобиль на дорогу, после чего он продолжил движение.

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Взято отсюда