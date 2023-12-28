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В Алтайском крае на трассе в ДТП перевернулся мусоровоз

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Авария случилась у Завьялово на перекрестке. Мусоровоз в результате столкновения не удержался и завалился на бок. По словам очевидцев, никто не пострадал

В Алтайском крае 28 декабря на трассе опрокинулся мусоровоз, сообщили очевидцы в Telegram-канале “В курсе 22”.

По словам свидетелей, авария случилась у села Завьялово. На кадрах видно разбитую легковушку и перевернувшийся мусоровоз.

По предварительным данным, пострадавших нет. На месте работают сотрудники ДПС.

Ранее на бийской трассе в аварии с тремя автомобилями пострадали четыре человека.

Взято отсюда

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