Авария случилась у Завьялово на перекрестке. Мусоровоз в результате столкновения не удержался и завалился на бок. По словам очевидцев, никто не пострадал

В Алтайском крае 28 декабря на трассе опрокинулся мусоровоз, сообщили очевидцы в Telegram-канале “В курсе 22”.

По словам свидетелей, авария случилась у села Завьялово. На кадрах видно разбитую легковушку и перевернувшийся мусоровоз.

По предварительным данным, пострадавших нет. На месте работают сотрудники ДПС.

Ранее на бийской трассе в аварии с тремя автомобилями пострадали четыре человека.

Взято отсюда