В Алтайском крае на трассе в Калманском районе произошло ДТП, пострадали трое

Разбирательство по факту ДТП поставлено на контроль

13 марта на 59-м км автомобильной дороги А-322 «Барнаул – Рубцовск – граница с Республикой Казахстан» произошло ДТП, сообщает Госавтоинспекция Алтайского края.

Предварительно установлено, что 55-летний водитель-мужчина, двигаясь на автомобиле ГАЗ «Волга» со стороны Барнаула в направлении Алейска, при выполнении обгона выехал на полосу встречного движения и допустил касательное столкновение с рейсовым автобусом ГАЗ-А65Р32, который следовал по маршруту «Алейск – Барнаул» (под управлением 56-летнего водителя).

После этого автомобиль «Волга» столкнулся с КамАЗом под управлением 54-летнего мужчины. В результате ДТП водитель и два пассажира «Волги» получили травмы различной степени тяжести. В момент ДТП в автобусе находились два пассажира, из них никто не пострадал.

Сейчас сотрудники Госавтоинспекции работают на месте ДТП и выясняют все обстоятельства произошедшего. Назначено проведение проверки.

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