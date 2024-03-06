реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

В Алтайском крае на трассе задержали курьера с крупной партией наркотиков

Станьте ближе! Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

В Алтайском крае на трассе задержали курьера с крупной партией наркотиков

Установлено, что курьер представляет наркоканал, который работает в нескольких регионах

В Алтайском крае на трассе задержали 31-летнего жителя Красноярского края с крупной партией наркотиков, сообщает “Толк” со ссылкой на региональное УФСБ.

По данным ведомства, наркокурьер вез наркотики из Новосибирска, в машине у него обнаружили 6,5 кг запрещенных веществ (около 1 кг мефедрона и более 4,5 кг гашиша).

Как установили сотрудники ФСБ, задержанный перевозил партию наркотиков для распространения в Барнауле и представляет наркоканал особо крупных поставок, работающий в нескольких регионах. Так, партию наркотических средств изъяли в тайниках Новокузнецка, Новосибирска, Томска и Кемерово.

В отношении курьера возбудили уголовное дело по статье 228 УК РФ (“Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере”). Мужчина свою вину признал, сейчас находится под арестом.

Ранее сообщалось, что бывшего начальника отдела полиции в Залесовском районе признали виновным в незаконном обороте наркотиков.

точная погода день , прогноз погоды на 10 дней ,

Взято отсюда

горняк22 телеграм
“Отказали практически все органы”. Костомаров рассказал о своей болезни

“Отказали практически все органы”. Костомаров рассказал о своей болезни

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров считает чудом то,…

Узнать больше
“Главное – это…” Путин дал совет иностранным студентам на ВФМ

“Главное – это…” Путин дал совет иностранным студентам на ВФМ

Президент России Владимир Путин на встрече с иностранными студентами в…

Узнать больше
Стало известно, когда запустят российский коллайдер NICA

Стало известно, когда запустят российский коллайдер NICA

На площадке Объединенного института ядерных исследований в Дубне завершается строительство…

Узнать больше
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp