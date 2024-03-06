В Алтайском крае на трассе задержали курьера с крупной партией наркотиков

Установлено, что курьер представляет наркоканал, который работает в нескольких регионах

В Алтайском крае на трассе задержали 31-летнего жителя Красноярского края с крупной партией наркотиков, сообщает “Толк” со ссылкой на региональное УФСБ.

По данным ведомства, наркокурьер вез наркотики из Новосибирска, в машине у него обнаружили 6,5 кг запрещенных веществ (около 1 кг мефедрона и более 4,5 кг гашиша).

Как установили сотрудники ФСБ, задержанный перевозил партию наркотиков для распространения в Барнауле и представляет наркоканал особо крупных поставок, работающий в нескольких регионах. Так, партию наркотических средств изъяли в тайниках Новокузнецка, Новосибирска, Томска и Кемерово.

В отношении курьера возбудили уголовное дело по статье 228 УК РФ (“Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере”). Мужчина свою вину признал, сейчас находится под арестом.

Ранее сообщалось, что бывшего начальника отдела полиции в Залесовском районе признали виновным в незаконном обороте наркотиков.

точная погода день , прогноз погоды на 10 дней ,

Взято отсюда