реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

В Алтайском крае на заседании комиссии по ЧС обсудили ситуацию с паводками

Станьте ближе! Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

В Алтайском крае на заседании комиссии по ЧС обсудили ситуацию с паводками

В этом году первая волна паводка прогнозируется на третью декаду марта, вторая — на вторую декаду мая

В Алтайском крае состоялось плановое заседание комиссии чрезвычайным ситуациям, на котором обсудили ситуацию по паводкам, сообщил губернатор Виктор Томенко в своем телеграм-канале. 

Так, в этом году первая волна паводка прогнозируется на третью декаду марта, а вторая — на вторую декаду мая. Как отметил губернатор, план мероприятий на 2024 год утвердили еще в январе: это и вывоз снега, и очистка ливневых стоков и водоотводных каналов, и многое другое.

Кроме того, несколько лет подряд не прекращается работа по улучшению инженерной инфраструктуры, сообщил Томенко. По его словам, только в 2023 году направили на эти вопросы более 320 миллионов рублей: например, на регулирование русел рек Сентелек в Чарышском районе и Поперечной в Советском районе. 

В 2024 же году должно быть завершено строительство 4 дамб в Краснощеково, где уже возникали сложные ситуации во время половодья. 

В Бийске тоже готовятся в весеннему таянию снега. Так, накануне глава города сообщил, что в администрации уже заключены необходимые договоры с организациями на откачку, проверены имеющиеся насосные станции, сделаны требуемые запасы на отсыпку временных дамб и так далее.

точная погода , прогноз погоды на 10 дней ,

Взято отсюда

горняк22 телеграм
“Отказали практически все органы”. Костомаров рассказал о своей болезни

“Отказали практически все органы”. Костомаров рассказал о своей болезни

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров считает чудом то,…

Узнать больше
“Главное – это…” Путин дал совет иностранным студентам на ВФМ

“Главное – это…” Путин дал совет иностранным студентам на ВФМ

Президент России Владимир Путин на встрече с иностранными студентами в…

Узнать больше
Стало известно, когда запустят российский коллайдер NICA

Стало известно, когда запустят российский коллайдер NICA

На площадке Объединенного института ядерных исследований в Дубне завершается строительство…

Узнать больше
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp