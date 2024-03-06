В Алтайском крае на заседании комиссии по ЧС обсудили ситуацию с паводками

В этом году первая волна паводка прогнозируется на третью декаду марта, вторая — на вторую декаду мая

В Алтайском крае состоялось плановое заседание комиссии чрезвычайным ситуациям, на котором обсудили ситуацию по паводкам, сообщил губернатор Виктор Томенко в своем телеграм-канале.

Так, в этом году первая волна паводка прогнозируется на третью декаду марта, а вторая — на вторую декаду мая. Как отметил губернатор, план мероприятий на 2024 год утвердили еще в январе: это и вывоз снега, и очистка ливневых стоков и водоотводных каналов, и многое другое.

Кроме того, несколько лет подряд не прекращается работа по улучшению инженерной инфраструктуры, сообщил Томенко. По его словам, только в 2023 году направили на эти вопросы более 320 миллионов рублей: например, на регулирование русел рек Сентелек в Чарышском районе и Поперечной в Советском районе.

В 2024 же году должно быть завершено строительство 4 дамб в Краснощеково, где уже возникали сложные ситуации во время половодья.

В Бийске тоже готовятся в весеннему таянию снега. Так, накануне глава города сообщил, что в администрации уже заключены необходимые договоры с организациями на откачку, проверены имеющиеся насосные станции, сделаны требуемые запасы на отсыпку временных дамб и так далее.

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Взято отсюда