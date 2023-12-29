В Алтайском крае на зимних каникулах пройдет более 500 мероприятий для школьников

29 декабря в школах края начнутся новогодние каникулы, которые продлятся до 8 января.

О том, что сделано для безопасного отдыха детей, рассказала замминистра образования и науки Алтайского края Галина Синицына. По ее словам, учреждения образования и культуры основательно готовились к самым длинным каникулам, и всего в муниципалитетах региона запланировано более 500 творческих и спортивных мероприятий, мастер-классов, фестивалей и соревнований.

– Традиционно для учащихся начальной школы проводятся Губернаторские ёлки, на которых вручаются сладкие подарки, их пройдет более 150 для 122 тысяч детей, – напомнила Галина Синицына.

Главная елка края проходит в Алтайском театре драмы, но для детей, проживающих в более чем 200 километрах от Барнаула, организуют окружные представления в городах и районных Домах культуры. «Я получаю отклики из предгорной зоны, где погода зимой неустойчивая, и детей везут в районные Дома культуры на хорошие костюмированные постановки. Так что все дети пройдут через елки», – сказала замминистра.

По ее словам, графики и маршруты школьных автобусов заранее были переданы в ГИБДД, которая сопровождает подвоз детей на новогодние представления. А на случай резкого ухудшения погоды в Барнауле даже предусмотрели размещение детей с питанием и возможностью остаться на ночлег.

Кстати, вместо Кремлёвской ёлки в этом году детей из регионов приглашают на выставку «Россия» на ВДНХ, и 750 ребят с Алтая съездят туда за счет краевых средств. За два дня в Москве, помимо выставки, они посетят Красную площадь и другие знаковые места.

КАРПОВА Любовь Еще читают

Взято отсюда.

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