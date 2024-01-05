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В Алтайском крае наблюдали невероятный рассвет 5 января. Фото

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Жители Алтайского края в соцсетях поделились кадрами красивого атмосферного явления. Они отметили, что не перестают удивляться вполне привычным вещам

Жители Алтайского края засняли в небе удивительный ярко-розовый рассвет 5 января.

Пользователи Сети поделились своими кадрами, добавив, что рассвет был, действительно, невероятный.

“Да очень красиво было”;
“Невероятный”, – отметили комментаторы “В курсе 22”.

Отметим, что в последнее время в Алтайском крае часто фиксируют красивые рассветы и закаты. Это свойственно для холодного времени года.

По прогнозу синоптиков, в Алтайском крае 5 января температура воздуха составит -2…-7 градусов, по югу местами потеплеет до +3. В западных регионах местами обещают небольшой снег, метель. В утренние часы местами мороз, туман.

Ранее жители Барнаула ночью наблюдали удивительные световые столбы.

Взято отсюда

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