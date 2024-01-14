В Алтайском крае началась подача деклараций о полученных в 2023 году доходах

В Алтайском крае стартовала декларационная кампания, в рамках нее жителям края необходимо отчитаться о полученных в 2023 году доходах

В Алтайском крае стартовала декларационная кампания, сообщает правительство края. Это значит, что жителям региона необходимо отчитаться о полученных в 2023 году доходах.

Сделать это нужно, если гражданин продал недвижимость, находившуюся в собственности меньше минимального срока владения; выиграл в лотерею до 15 тысяч рублей; получил дорогие подарки не от близких родственников; сдавал в аренду имущество или получал доход от зарубежных источников. Кроме того, декларировать нужно доходы предпринимателей, нотариусов, адвокатов и арбитражных управляющих, занимающихся частной практикой.

Срок представления декларации 3-НДФЛ – не позднее 2 мая 2024 года. Оплатить исчисленный налог необходимо до 15 июля 2024 года.

На граждан, которые заявляют налоговые вычеты (стандартные, социальные, имущественные при покупке жилья, инвестиционные), эти сроки не распространяются. Они могут представить декларацию в любое время в течение года.

Если налоговый агент не удержал НДФЛ и не сообщил в налоговый орган об этом, декларацию также необходимо подать. Если же налоговый агент предоставил в налоговый орган сведения о сумме неудержанного налога, то налоговый орган направит налогоплательщику уведомление, на основании которого нужно будет уплатить НДФЛ не позднее 2 декабря 2024 года.

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Взято отсюда