В Алтайском крае начали проверку в частном детсаду из-за частых травм у ребенка

По словам матери девочки, в учреждении ненадлежащим образом организовано питание и условия пребывания детей

В Алтайском крае начали доследственную проверку по сообщению о систематическом травмировании ребенка в частном детском саду в Барнауле, сообщила помощник прокурора Алтайского края Мария Антошкина.

Мама полуторагодовалой девочки Татьяна рассказала, что ребенок стал приходить из сада с синяками и ссадинами.

– Отходили три месяца в сад, все было нормально, потом ребенок начал приходить с синяками домой. В течение дня не было сообщения от воспитателя о происшествиях. Последние два дня ребенок приходил с кровоподтеками от удара. На мои вопросы воспитатель ответил «у вас такой ужасный ребенок, орет, плачет и не слушается», – поделилась Татьяна.

Женщина также отметила, что в учреждении ненадлежащим образом организовано питание и условия пребывания детей:

«На улицу детей не водят вообще, хотя по нормам хотя бы раз в день должны гулять. Про еду и воду я молчу, забираю ребенка с пересохшими губами. Дома выпивает по 2 тетрапака сока за раз и накидывается на еду спустя 40 минут после ужина в саду».

Прокурор Алтайского края Антон Герман поручил провести проверку соблюдения законодательства при оказании услуг по присмотру и уходу за несовершеннолетними. Дать оценку соблюдению требований санитарно-эпидемиологического законодательства, безопасности при оказании услуг организацией. Проведение прокурорской проверки продолжается.

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Взято отсюда