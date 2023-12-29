Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

В Алтайском крае начали проверку в частном детсаду из-за частых травм у ребенка

Подписывайся на ГОРНЯК22!

В Алтайском крае начали проверку в частном детсаду из-за частых травм у ребенка

По словам матери девочки, в учреждении ненадлежащим образом организовано питание и условия пребывания детей

В Алтайском крае начали доследственную проверку по сообщению о систематическом травмировании ребенка в частном детском саду в Барнауле, сообщила помощник прокурора Алтайского края Мария Антошкина.

Мама полуторагодовалой девочки Татьяна рассказала, что ребенок стал приходить из сада с синяками и ссадинами.

– Отходили три месяца в сад, все было нормально, потом ребенок начал приходить с синяками домой. В течение дня не было сообщения от воспитателя о происшествиях. Последние два дня ребенок приходил с кровоподтеками от удара. На мои вопросы воспитатель ответил «у вас такой ужасный ребенок, орет, плачет и не слушается», – поделилась Татьяна.

Женщина также отметила, что в учреждении ненадлежащим образом организовано питание и условия пребывания детей:

«На улицу детей не водят вообще, хотя по нормам хотя бы раз в день должны гулять. Про еду и воду я молчу, забираю ребенка с пересохшими губами. Дома выпивает по 2 тетрапака сока за раз и накидывается на еду спустя 40 минут после ужина в саду».

Прокурор Алтайского края Антон Герман поручил провести проверку соблюдения законодательства при оказании услуг по присмотру и уходу за несовершеннолетними. Дать оценку соблюдению требований санитарно-эпидемиологического законодательства, безопасности при оказании услуг организацией. Проведение прокурорской проверки продолжается.

погода на 10 , самая точная погода ,

Взято отсюда

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Новости Алтай

Циклон с юга Урала 29 декабря двинется на север

30.12.2023

 Новости Алтай

Пусть в каждом доме царят мир, любовь и благополучие!

30.12.2023

 Новости Алтай

Герои «Вестей»: бабушка Тася и дедушка Саша

30.12.2023

 Новости Алтай

Краевой следком возбудил уголовное дело после обрушения крыши в рубцовской двухэтажке

30.12.2023

 Новости Алтай

Вечерний выпуск новостей за 29 декабря 2023 года

30.12.2023

 Новости Алтай

Астролог рассказал, какой знак зодиака начнет новый год с “обнуления” в карьере

30.12.2023

 Новости Алтай

В Барнауле зажгли огни на главной ёлке региона

30.12.2023

 Новости Алтай

Следователи начали проверку в отношении персонала барнаульского частного детсада «Кнопочки»

30.12.2023

 Новости Алтай

Руководитель Народной дружины «СтудГвардия» колледжа АлтГУ Максим Столповский стал победителем конкурса «Лучший народный дружинник в сфере охраны общественного порядка»

30.12.2023

Безформата
нгс
риановости
газетару
коммерсантъ
толк
Алтапресс
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix