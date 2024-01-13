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В Алтайском крае начальника отдела полиции обвиняют в получении взятки

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В Алтайском крае начальника отдела полиции обвиняют в получении взятки

Через взятку начальник обещал женщине ускорить возбуждение уголовного дела

В Барнауле отдел по расследованию особо важных дел краевого следкома предъявил обвинение в получении взятки начальнику отдела по расследованию преступлений отдела полиции по Октябрьскому району, сообщает СУ СК России по Алтайскому краю.

По данным следствия, в декабре обвиняемый предложил потерпевшей от действий мошенников “ускорить” возбуждение уголовного дела – за “вознаграждение”, 650 тыс. руб. Женщина согласилась на условия и принесла сотруднику полиции в кабинет часть обозначенной суммы – 300 тыс. руб.

В рамках совместного оперативно-розыскного мероприятия УФСБ, краевого следкома и оперативно-розыскной части главного управления МВД по краю преступление было предотвращено.

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