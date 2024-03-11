В Алтайском крае началось предпаводковое обследование дамб и других сооружений

В график обследования включены 29 потенциально опасных сооружений

В Алтайском крае началось предпаводковое обследование дамб и других гидротехнических сооружений, сообщают «Вести Алтай».

В график обследования включены 29 потенциально опасных сооружений, которые расположены в Барнауле, в Алтайском, Баевском, Зональном, Краснощековском, Шипуновском и других районах. Это как объекты на крупных реках вроде Чарыша и Чумыша, так и дамбы, берегоукрепительные насыпи на небольших водоемах.

Отмечается, что не все эти сооружения находятся на балансе муниципалитетов: восемь считаются бесхозными, несмотря на это, их тоже проверят.

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Взято отсюда