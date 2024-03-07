В Алтайском крае начался отбор кандидатов на обучение по Президентской программе

С 5 марта в Алтайском региональном ресурсном центре начались собеседования с кандидатами на обучение по Президентской программе подготовки управленческих кадров.

На участие в программе подано почти сто заявок от руководителей и специалистов предприятий и организаций края различных сфер деятельности. Всем кандидатам предстоит пройти квалификационный отбор, в том числе профессиональное интервью с членами комиссии и тестирование по иностранному языку.

Собеседования продлятся до 19 марта, занятия начнутся в сентябре, сообщает Минпромэнерго Алтайского края.

Алтайский края является одним из лидеров в реализации Президентской программы переподготовки управленческих кадров. Также несколько лет назад в крае запущена своя Губернаторская программа переподготовки инженерных кадров.

Как отметил министр промышленности и энергетики Алтайского края Вячеслав Химочка, в Алтайском крае многие инициативы Президента России реализуются и дают свои результаты. В регионе созданы три образовательно-производственных кластера по федеральной программе «Профессионалитет», в которые вошли ведущие промышленные предприятия региона. края.

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