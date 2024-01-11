В Алтайском крае начался прием заявок на конкурс по производству национальных фильмов

Кинокомпании и другие организации кинематографии Алтайского края могут получить субсидию из краевого бюджета на производство национальных фильмов. С 10 января начался прием заявок на участие в конкурсе.

Заявки принимаются на возмещение части затрат производства полнометражных художественных, телевизионных, документальных и других аудиовизуальных произведений, соответствующих критериям национальных фильмов.

Чтобы подать заявку, необходимо ознакомиться с порядком предоставления субсидий на официальном сайте Министерства культуры Алтайского края или Кинокомиссии Алтайского края. Там же можно найти формы бланков документов для скачивания.

Заявки принимаются в КБУ «Издательский дом «Регион» в электронном и бумажном виде. Срок приема заявок – с 10 января по 20 февраля 2024 года.

В случае предоставления заявки непосредственно в уполномоченную организацию необходимо предварительно заказать пропуск.

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