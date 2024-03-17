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В Алтайском крае начался третий день голосования на выборах президента

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В Алтайском крае начался третий день голосования на выборах президента

Выборы в Барнауле Фото: Олег Укладов

Избирательные участки снова открыли свои двери в 8 утра. Начался финальный день голосования на выборах президента страны

В Алтайском крае стартовал третий день голосования на выборах президента России. Все избирательные участки открылись с 8.00 и будут работать до 20.00.

По итогам второго дня голосования явка в крае составила 38%. По состоянию на 20.00 16 марта свой голос отдали более 560 тысяч человек (без учета дистанционного электронного голосования).

Самыми активными были избиратели ЗАТО Сибирский (72,6%) и Алейского района (67,1%).

Напомним, что голосование на выборах президента Российской Федерации проходит три дня – 15, 16 и 17 марта. Как проходил второй день — смотрите в фоторепортаже “Толка”.

Взято отсюда

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