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В Алтайском крае начиная с 2000 года 395 человек родились 29 февраля

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В Алтайском крае начиная с 2000 года 395 человек родились 29 февраля

В предыдущий високосный год 29 февраля родились 24 ребенка

Начиная с 2000 года в Алтайском крае 29 февраля родились 395 человек, сообщает «Катунь24» со ссылкой на информацию управления юстиции края.

Как пояснили в управлении юстиции Алтайского края, у тех, кто родился 29 февраля, в свидетельстве о рождении стоит именно эта дата (ее не переносят на 28 февраля или 1 марта).

Отмечается, что в 2004 году зарегистрирован лишь 1 акт о рождении 29 февраля, а в 2012 году — 123 таких акта.

В предыдущий високосный год 29 февраля родились 24 ребенка.

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Взято отсюда

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