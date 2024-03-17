В Алтайском крае направили 7,2 миллиарда рублей на развитие животноводства

В регионе реализуется ряд крупных инвестпроектов.
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В Заринском районе построили животноводческий комплекс на 3100 коров.
В Тальменском районе также строят животноводческий комплекс.
В Бийском районе возводят комплекс, расчитанный на 1,5 тысячи коров.
Ведется работа по проектам в области мясного птицеводства.
Отметим, в Алтайском крае реализуется несколько крупных инвестпроектов стоимостью более 36 миллиардов рублей. Запуск этих проектов позволит увеличить на 150 тысяч тонн объемы производства молока и на 60 тысяч тонн мяса, отмечают в Минсельхозе Алтайского края.
Взято отсюда.
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