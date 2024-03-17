В Алтайском крае направили 7,2 миллиарда рублей на развитие животноводства

В регионе реализуется ряд крупных инвестпроектов.

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В Заринском районе построили животноводческий комплекс на 3100 коров.

В Тальменском районе также строят животноводческий комплекс.

В Бийском районе возводят комплекс, расчитанный на 1,5 тысячи коров.

Ведется работа по проектам в области мясного птицеводства.

Отметим, в Алтайском крае реализуется несколько крупных инвестпроектов стоимостью более 36 миллиардов рублей. Запуск этих проектов позволит увеличить на 150 тысяч тонн объемы производства молока и на 60 тысяч тонн мяса, отмечают в Минсельхозе Алтайского края.

Взято отсюда.

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