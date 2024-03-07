В Алтайском крае нашли курьера, обманувшего пенсионеров на сумму 2 млн руб.

Жертвами 18-летнего курьера стали 10 пенсионеров из разных районов Алтайского края

Алтайские правоохранители задержали 18-летнего жителя Рубцовска, который обманывал пенсионеров по схеме “Ваш родственник попал в беду” и забирал у них деньги, сообщает МВД России Бийское.

Как сообщили полицейские, молодой человек устроился на должность курьера через интернет. Работа заключалась в сборе денег с пенсионеров и переводе их на счет нанимателям. За каждое выполненное задание парень мог оставить себе от 5 до 20 тыс. руб.

Жертвами курьера стали 10 пенсионеров из разных уголков Алтайского края: Краснощековского, Локтевского, Поспелихинского, Шипуновского, Мамонтовского и Алейского районов. Общая сумма, которую удалось похитить, составила более 2 млн руб.

Полицейские задержали рубцовчанина на трассе возле Алейска, когда парень ехал в такси на выполнение новых поручений.

На молодого человека завели уголовное дело по статье “Мошенничество” и заключили его под стражу. Правоохранительным органам теперь предстоит установить личность организатора.

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Взято отсюда