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В Алтайском крае нашли мертвым пропавшего 18-летнего парня

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В Алтайском крае нашли мертвым пропавшего 18-летнего парня

Скорая помощь Фото: t.me/ssmpbiysk

С момента исчезновения бийчанина прошла неделя. Причины его смерти не раскрываются. Поисковики принесли соболезнования семье

Пропавшего 18-летнего жителя Бийска нашли мертвым, сообщил поисково-спасательный отряд “ЛизаАлерт” во “ВКонтакте”.

Волонтеры выразили соболезнования родным и близким погибшего. Обстоятельства его смерти не раскрываются.

Напомним, молодой человек пропал 6 марта. Известно, что он работал грузчиком в одном из популярных маркетплейсов.

Взято отсюда

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