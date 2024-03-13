Скорая помощь Фото: t.me/ssmpbiysk

С момента исчезновения бийчанина прошла неделя. Причины его смерти не раскрываются. Поисковики принесли соболезнования семье

Пропавшего 18-летнего жителя Бийска нашли мертвым, сообщил поисково-спасательный отряд “ЛизаАлерт” во “ВКонтакте”.

Волонтеры выразили соболезнования родным и близким погибшего. Обстоятельства его смерти не раскрываются.

Напомним, молодой человек пропал 6 марта. Известно, что он работал грузчиком в одном из популярных маркетплейсов.

Взято отсюда