"ЛизаАлерт" Фото: "ЛизаАлерт – Алтайский край"/"ВКонтакте"

Мужчина перестал выходить на связь после того, как поехал с незнакомцем в сторону Республики Алтай. Накануне стало известно, что пропавшего нашли

В Алтайском крае нашли пропавшего 64-летнего мужчину, сообщили в группе поискового отряда “ЛизаАлерт”.

Известно, что 25 декабря на Lada Granta он выехал из села Троицкого и повез в сторону Горного Алтая незнакомого парня. После этого мужчина больше на связь не выходил. 26 декабря поисковики написали, что пропавшего нашли, с ним все в порядке.

“Сломалась машина, и телефон сел”, – пояснили в комментариях паблика Barnaul 22.

Ранее в Алтайском крае без вести пропадал 41-летний мужчина. Он ушел из одного села в другое пешком, но позже стало известно, что пропавшего удалось найти.

Взято отсюда