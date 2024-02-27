В Алтайском крае нашли способ укрепить службу скорой медицинской помощи

АЛТАЙСКИЙ КРАЙ, /НИА-АЛТАЙ/. Для студентов пятого курса Института клинической медицины Алтайского государственного медицинского университета ввели практику «Помощник врача скорой медицинской помощи».

По мнению ректора вуза Ирины Шереметьевой, это поможет учащимся улучшить знание клинических рекомендаций по неотложной и экстренной помощи. Они узнают, как работает служба скорой медицинской помощи, получат представление о маршрутизации больных, поработают вместе с врачами подстанций, под их контролем проверят свои умения в оказании экстренной и неотложной помощи. «Также у практики есть важная миссия – поддержка и помощь здравоохранению Алтайского края и города Барнаула в части оказания неотложной помощи. В самый пиковый зимне-весенний эпидемический период около 600 учащихся пятого курса плечом к плечу со своими старшими коллегами будут спасать жизнь и здоровье наших земляков», – добавила она.

Руководитель практики, заведующая кафедрой госпитальной терапии и эндокринологии с курсом дополнительного профессионального образования профессор Елена Клестер уверена, что практика позволит старшекурсникам медицинского университета применять все полученные теоретические знания, отрабатывать навыки взаимодействия в команде и молниеносно принимать решения: «Практика на скорой помощи открывает для студентов новую сторону профессии и выводит умения по оказанию экстренной помощи на совершенно новый уровень». Она подчеркнула, что уже после нескольких вызовов многие студенты выразили желание после окончания вуза работать на станции скорой помощи.

Заведующий подстанцией Новоалтайской СМП Евгений Казанцев отмечает, что это отличное решение для привлечения новых кадров: «Практика позволит ребятам присмотреться к работе врача скорой медицинской помощи и, возможно, выбрать ее как свою специализацию, а нам – приобрести квалифицированные кадры. Тем более эти студенты уже погружены в профессию, и наша задача – направить их в нужное русло оказания неотложной и экстренной помощи».

Источник: Официальный сайт Алтайского края.

Взято отсюда.

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