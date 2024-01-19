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В Алтайском крае назвали даты, когда придет проиндексированное детское пособие

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В Алтайском крае назвали даты, когда придет проиндексированное детское пособие

В зависимости от того, какой способ выбрал получатель, на карту или в почтовое отделение, определится дата

Выплата детского пособия за январь 2024 года произойдет в феврале 2024 года. Прожиточный минимум с 1 января 2024 года составляет 15453 рубля. То есть пособие проиндексировали на 7,5%. Напомним, единое пособие выплачивается в размере 50, 75 и 100% прожиточного минимума. 

В социальном фонде Алтайского края сообщили, что первая увеличенная выплата за январь поступит на карты МИР уже 2 февраля, поскольку 3 число выпадает на субботу.

Почта доставит средства с 1 по 25 число, в зависимости от графика получения. Величина пособия рассчитывается исходя из регионального прожиточного минимума, и составляет 50, 75 или 100%. Средний по России размер единого пособия в этом году: для детей 7 500 – 15 000 рублей для беременных женщин 8 400 – 16 800 рублей.

Семьям, которые обратились за получением единого пособия в январе 2024 года впервые, выплата в новом размере придет уже в январе в течение пяти рабочих дней после одобрения.

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Взято отсюда

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