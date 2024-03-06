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В Алтайском крае назвали имена лауреатов Губернаторской премии «За верность профессии» им. Е. Бабич и А. Дробот

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В Алтайском крае назвали имена лауреатов Губернаторской премии «За верность профессии» им. Е. Бабич и А. Дробот

Лауреатов премии поздравил Губернатор Алтайского края Виктор Томенко на региональном слете лучших животноводов Алтайского края 5 марта.

В этом году премий удостоены пятеро жителей региона:

Ветеран животноводства из Краснощековского района Вера Максимовна Ведешкина, кавалер орденов Трудовой Славы II и III степени;

Ветеран животноводства из Павловского района Эмма Фридриховна Фрейндт;

Осеменатор хозяйства «Табунское» Табунского района Татьяна Тикан;

Оператор машинного доения фермерского хозяйства Петра Локтионова Шипуновского района Наталья Певнева;

Дояр сельхозпредприятия «Славгородское» (г. Славгород) Александр Подольский.

Взято отсюда.

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