В Алтайском крае назвали имена лауреатов Губернаторской премии «За верность профессии» им. Е. Бабич и А. Дробот

Лауреатов премии поздравил Губернатор Алтайского края Виктор Томенко на региональном слете лучших животноводов Алтайского края 5 марта.
В этом году премий удостоены пятеро жителей региона:
Ветеран животноводства из Краснощековского района Вера Максимовна Ведешкина, кавалер орденов Трудовой Славы II и III степени;
Ветеран животноводства из Павловского района Эмма Фридриховна Фрейндт;
Осеменатор хозяйства «Табунское» Табунского района Татьяна Тикан;
Оператор машинного доения фермерского хозяйства Петра Локтионова Шипуновского района Наталья Певнева;
Дояр сельхозпредприятия «Славгородское» (г. Славгород) Александр Подольский.
Взято отсюда.
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