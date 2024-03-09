реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Пластиковые окна в Горняке

В Алтайском крае назвали самые молочные хозяйства

Станьте ближе!
Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

В Алтайском крае назвали самые молочные хозяйства

Корова. Теленок Фото: pixabay.com

Лидером по продуктивности коров в нашем регионе стало хозяйство “Агрофирма “Урожай” Зонального района. Здесь от каждой коровы надоили по 11676 килограммов молока

В алтайском минсельхозе назвали топ-10 хозяйств края с максимальными надоями.

По данным ведомственного мониторинга за 2023 год в десятку по продуктивности коров, вошли:

  • “Агрофирма “Урожай” Зонального района – 11676 (здесь и далее — килограммов молока на корову),
  • “Золотая осень” Алейского района – 10787,
  • “Агрофирма Гудвилл” Советского района – 10181,
  • “Агро-Сибирь” Смоленского района – 9980,
  • “Октябрьское” Зонального района – 9552,
  • “Учхоз “Пригородное” (г. Барнаул) – 9548,
  • “Агрофирма “Нива” Зонального района – 9479,
  • “Алтай” Заринского района – 9301,
  • АПК “Енисейское” Бийского района – 9293,
  • “Правый берег” Заринского района – 8793

Ранее “Толк” писал, что глава Алтайпищепрома опроверг версию о производстве молока зимой из порошка.

Взято отсюда

Натяжные потолки в Горняке
горняк22 телеграм

Эпидемиолог Хэшэн: риск возникновения пандемии «болезни Х» возрастает

Возможность возникновения глобальной пандемии новой неизвестной «болезни Х» возрастает из-за…

Житель Владивостока открыл огонь из окна жилого дома по проезжавшим мимо…

Во Владивостоке неизвестный мужчина устроил стрельбу по машинам прямо из окна жилого…

Эрдоган посетовал на малую помощь исламского мира Палестине и поддержал…

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил сожаление из-за того, что…

Актриса Пересильд: Айгуль из «Слова пацана» приписывали фотосессию в золотых трусах

Актриса Анна Пересильд призналась на пресс-конференции, что часто слышала много нелепых…

Ищите нас в соцсетях- Вконтакте, Однокласники, Телеграм

Горняк Онлайн
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp