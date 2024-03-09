Корова. Теленок Фото: pixabay.com

Лидером по продуктивности коров в нашем регионе стало хозяйство “Агрофирма “Урожай” Зонального района. Здесь от каждой коровы надоили по 11676 килограммов молока

В алтайском минсельхозе назвали топ-10 хозяйств края с максимальными надоями.

По данным ведомственного мониторинга за 2023 год в десятку по продуктивности коров, вошли:

“Агрофирма “Урожай” Зонального района – 11676 (здесь и далее — килограммов молока на корову),

“Золотая осень” Алейского района – 10787,

“Агрофирма Гудвилл” Советского района – 10181,

“Агро-Сибирь” Смоленского района – 9980,

“Октябрьское” Зонального района – 9552,

“Учхоз “Пригородное” (г. Барнаул) – 9548,

“Агрофирма “Нива” Зонального района – 9479,

“Алтай” Заринского района – 9301,

АПК “Енисейское” Бийского района – 9293,

“Правый берег” Заринского района – 8793

Ранее “Толк” писал, что глава Алтайпищепрома опроверг версию о производстве молока зимой из порошка.

Взято отсюда