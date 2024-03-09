Корова. Теленок Фото: pixabay.com
Лидером по продуктивности коров в нашем регионе стало хозяйство “Агрофирма “Урожай” Зонального района. Здесь от каждой коровы надоили по 11676 килограммов молока
В алтайском минсельхозе назвали топ-10 хозяйств края с максимальными надоями.
По данным ведомственного мониторинга за 2023 год в десятку по продуктивности коров, вошли:
- “Агрофирма “Урожай” Зонального района – 11676 (здесь и далее — килограммов молока на корову),
- “Золотая осень” Алейского района – 10787,
- “Агрофирма Гудвилл” Советского района – 10181,
- “Агро-Сибирь” Смоленского района – 9980,
- “Октябрьское” Зонального района – 9552,
- “Учхоз “Пригородное” (г. Барнаул) – 9548,
- “Агрофирма “Нива” Зонального района – 9479,
- “Алтай” Заринского района – 9301,
- АПК “Енисейское” Бийского района – 9293,
- “Правый берег” Заринского района – 8793
Ранее “Толк” писал, что глава Алтайпищепрома опроверг версию о производстве молока зимой из порошка.
Взято отсюда