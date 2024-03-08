В Алтайском крае назвали самые «молочные» хозяйства

По данным за 2023 год лидером по продуктивности коров в нашем регионе стало хозяйство «Агрофирма «Урожай» Зонального района. Здесь от каждой коровы надоили по 11676 килограммов молока.

Второе место занимает хозяйство «Золотая осень» Алейского района с продуктивностью 10787 килограммов молока.

Третья позиция у «Агрофирмы «Гудвилл» Советского района, где надой составил 10181 килограмм молока на корову.

Четвертый результат получен в сельхозпредприятии «Агро-Сибирь» Смоленского района. Здесь удой достиг 9980 килограммов.

Пятерку лидеров замыкает «Октябрьское» Зонального района. Здесь в прошлом году от каждой коровы получили по 9552 килограмма молока.

Вторая пятерка лидеров выглядит так: «Учхоз «Пригородное» (Барнаул), «Агрофирма «Нива» Зонального района, «Алтай» Заринского района, «АПК «Енисейское» Бийского района, «Правый берег» Заринского района.

Взято отсюда.

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