В Алтайском крае неизвестные обстреляли автомобиль с детьми

Полиция устанавливает лиц причастных к данному инциденту

В Барнауле 8 марта неизвестные обстреляли автомобиль с людьми, сообщает в ТГ-канале “В курсе 22”.

Как рассказали хозяева машины, инцидент произошел на ул. Взлетной. Остановившись за машинами для поворота, барнаульцы получили пулю в боковое стекло.

“В нашу машину, а точнее в боковое стекло с левой стороны, около которого сидели двое детей 7 и 10 лет, а с другой стороны сидел годовалый ребенок, был произведен выстрел в детей из пневматического или травматического оружия”, – написала девушка.

В полиции по данному факту зарегистрировали заявление. Сотрудниками полиции проводится комплекс проверочных мероприятий, направленный на установление участников данного происшествия.

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Взято отсюда