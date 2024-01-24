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В Алтайском крае неизвестные украли табун лошадей

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В Алтайском крае неизвестные украли табун лошадей

Лошади с конефермы АГАУ Фото: Олег Укладов

Хозяева предполагают, что лошадей хотят перегнать в Казахстан. В настоящее время правоохранительные органы ведут розыск злоумышленников

В ночь на 23 января в Романовском районе неизвестные украли табун лошадей – всего около 100 голов, сообщает “Инцидент Барнаул”.

“По следам гонят на Тюменцево. А там, видимо, в Казахстан”, – говорят владельцы животных.

Полиция ведет поиски преступников. Хозяева просят жителей Алтайского края помочь в поисках.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае неизвестные расстреляли табун из 53 лошадей – большинство погибших животных были кобылами с жеребятами или жеребые. Инцидент произошел в 70 км от Бийска – между селами Камышенка и Солоновка, где лошади были на свободном выпасе.

Взято отсюда

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