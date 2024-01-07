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В Алтайском крае нет дефицита препаратов для лечения гриппа и ОРВИ

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В Алтайском крае нет дефицита препаратов для лечения гриппа и ОРВИ

Медики прогнозируют рост вирусных инфекций сразу после новогодних каникул. При этом быстрому распространению вирусов способствует неустойчивая тёплая погода.

В предыдущие годы на фоне роста заболеваемости жители массово скупали в аптеках противовирусные препараты, в результате возникал дефицит. Чтобы не было подобных сбоев, в государственных и в коммерческих аптеках медикаменты закуплены с запасом, – так под занавес года заявляли в региональном Минздраве. Речь идёт о жаропонижающих средствах, противовирусных, витаминах и анальгетиках.

Мы мониторим это в еженедельном режиме. На данный момент запасы в коммерческой сети у нас составляют более чем 2,5 месяца, а по стационарам – на 4 месяца.

Тарас Хамрилов , начальник отдела лекарственного обеспечения Министерства здравоохранения Алтайского края

Татьяна Долгова

Взято отсюда.

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