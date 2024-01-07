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В Алтайском крае нет дефицита противовирусных препаратов

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В Алтайском крае нет дефицита противовирусных препаратов

Запасы препаратов для лечения ОРВИ и гриппа есть как в аптеках, так и в стационарах

В Алтайском крае нет дефицита препаратов для лечения ОРВИ и гриппа, сообщают “Вести Алтай” со ссылкой на заявление регионального минздрава.

Медики отмечают, что в предыдущие годы после новогодних каникул на фоне роста заболеваемости жители края массово скупали в аптеках противовирусные препараты, в результате чего возникал дефицит.

В 2024 году сразу после новогодних каникул тоже прогнозируется рост заболеваемости вирусными инфекциями, поскольку быстрому распространению вирусов способствует неустойчивая теплая погода. Но чтобы избежать прежних ошибок, в государственные и в коммерческие аптеки с запасом закупили жаропонижающие средства, противовирусные, витамины и анальгетики, – так в конце прошлого года заявили в региональном минздраве. 

– Мы мониторим это в еженедельном режиме. На данный момент запасы в коммерческой сети у нас составляют более чем 2,5 месяца, а по стационарам – на 4 месяца, – рассказал начальник отдела лекарственного обеспечения министерства здравоохранения Алтайского края Тарас Хамрилов. 

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